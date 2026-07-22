Тепло благодаря специалистам и роботу: СГК меняет тепломагистраль в Ветлужанке

"Гидравлические испытания и внутритрубная диагностика решают разные задачи и дополняют друг друга. Трубопровод на Лесопарковой выдержал воздействие повышенного давления, однако робот обнаружил дефекты, которые влияют на безопасную эксплуатацию. Благодаря дополнительному обследованию мы заранее нашли проблему и приступили к замене участка. Поэтому таким технологиям уделяется особое внимание. Сейчас во время испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-3 специалисты также выполнят диагностику роботизированным комплексом, — отметил генеральный директор Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь Олег Бубновский.