Тепло благодаря специалистам и роботу: СГК меняет тепломагистраль в Ветлужанке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания меняет около 280 метров магистрального трубопровода на улице Лесопарковой в Красноярске. Скрытые дефекты на коммуникациях выявил робот. От этой теплосети диаметром 500 миллиметров зависят отопление и горячее водоснабжение 45 000 жителей большого микрорайона Ветлужанка.
Решение о полном обновлении участка энергетики приняли по результатам внутритрубной диагностики. Роботизированный комплекс обнаружил серьёзные дефекты, хотя ранее магистраль выдержала гидравлические испытания повышенным давлением. Анализ полученных данных показал, что откладывать работы нельзя: существующий трубопровод мог не пройти следующий отопительный сезон.
Ремонт организован в два этапа и продлится до середины августа. Сейчас специалисты меняют коммуникации на пересечении улиц Лесопарковой и Забобонова. После завершения этой части бригады перейдут на участок за перекрёстком.
На время ремонта движение по Лесопарковой частично ограничено. Чтобы снизить неудобства для автомобилистов, энергетики организовали дополнительную полосу для проезда через соседнюю парковку. Остановку общественного транспорта, которая попадала в зону работ, временно перенесли в безопасное место. Для пешеходов обустроили отдельный переход.
Организацию движения проработали заранее совместно с профильными городскими службами. Принятые меры позволяют сохранить проезд транспорта, обеспечить работу общественного маршрута и безопасное передвижение жителей рядом с ремонтной площадкой. После завершения замены трубопровода обязательным этапом станет восстановление нарушенной территории.
"Гидравлические испытания и внутритрубная диагностика решают разные задачи и дополняют друг друга. Трубопровод на Лесопарковой выдержал воздействие повышенного давления, однако робот обнаружил дефекты, которые влияют на безопасную эксплуатацию. Благодаря дополнительному обследованию мы заранее нашли проблему и приступили к замене участка. Поэтому таким технологиям уделяется особое внимание. Сейчас во время испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-3 специалисты также выполнят диагностику роботизированным комплексом, — отметил генеральный директор Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь Олег Бубновский.
Масштабное обновление системы теплоснабжения Красноярска СГК ведёт с 2020 года. Ежегодно в городе перекладывают в среднем около 50 километров коммуникаций. Эта работа уже даёт результат: три последние зимы Красноярск прошёл без серьёзных инцидентов на тепловых сетях, повреждаемость теплосетей Красноярска снизилась на 29%. Гидравлические испытания и проверка роботизированными комплексами позволяют выявить узкие и проблемные места на коммуникациях и оперативно устранить дефекты.
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