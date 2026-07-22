Wildberries не раскрывает планы по персоналу после остановки склада в Краснодаре

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей», — прокомментировала произошедшее основатель Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале.