Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сливки и сливочное масло

Министерство сельского хозяйства и продовольствия изменило цены на мясо, молоко, сливки и сливочное масло, которые продают на экспорт. Соответствующие корректировки закреплены постановлением Минсельхозпрода (№ 58 от 17 июля 2026 года), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В Беларуси установлены предельные минимальные цены на свежие, охлажденные, замороженные туши и полутуши КРС. Изменения предусмотрены на стоимость молока и сливок, в том числе сгущенных (с добавлением сахара и без), а также сливочного масла жирностью от 80% и более. Предельные минимальные цены установлены также на ряд других товаров, полный перечень которых приведен в приложении к постановлению.
Договоры, которые были заключены до вступления в силу нового постановления и не прекратили своего действия, должны быть приведению в соответствие по новым нормам. Но если по ним уже была произведена оплата в полном объеме, были полностью или частично отгружены товары, то корректировки не применяются.
Постановление вступило в силу с 21 июля 2026 года.
Тем временем глава МВД сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026. Еще глава МВД раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси: «Из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции».
И мы писали, что 21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ по топливу в республике.
А еще Совмин готовит изменения после гибели пяти и травмирования 44 белорусов в ДТП.