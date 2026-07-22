Минсельхозпрод изменил цены на мясо, молоко, сливки и сливочное масло

В Беларуси установлены предельные минимальные цены на свежие, охлажденные, замороженные туши и полутуши КРС. Изменения предусмотрены на стоимость молока и сливок, в том числе сгущенных (с добавлением сахара и без), а также сливочного масла жирностью от 80% и более. Предельные минимальные цены установлены также на ряд других товаров, полный перечень которых приведен в приложении к постановлению.