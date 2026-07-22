Соцфонд с 1 августа повысит пенсии работающим волгоградцам

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, в том числе в Волгоградской области. Прибавку получат волгоградцы — получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, которые в 2025 году работали и за которых работодатели платили страховые взносы.
Также вырастут пенсии по потере кормильца — если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого оформлена выплата, поступили ранее неучтенные средства. Как сообщили в Соцфонде, размер повышения для каждого пенсионера индивидуальный и зависит от величины заработанного за прошлый год индивидуального пенсионного коэффициента.
Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Корректировка пройдет беззаявительно — обращаться в Соцфонд или подавать документы не нужно, перерасчет сделают автоматически.
Пенсию в новом размере перечислят в августе по стандартному графику выплат.
Ранее сообщалось об изменении правил начисления единого пособия.