Соцфонд с 1 августа повысит пенсии работающим волгоградцам

Также вырастут пенсии по потере кормильца — если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого оформлена выплата, поступили ранее неучтенные средства. Как сообщили в Соцфонде, размер повышения для каждого пенсионера индивидуальный и зависит от величины заработанного за прошлый год индивидуального пенсионного коэффициента.