Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд с 1 августа повысит пенсии работающим волгоградцам

Они вырастут максимум на 3 коэффициента.

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, в том числе в Волгоградской области. Прибавку получат волгоградцы — получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, которые в 2025 году работали и за которых работодатели платили страховые взносы.

Также вырастут пенсии по потере кормильца — если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого оформлена выплата, поступили ранее неучтенные средства. Как сообщили в Соцфонде, размер повышения для каждого пенсионера индивидуальный и зависит от величины заработанного за прошлый год индивидуального пенсионного коэффициента.

Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Корректировка пройдет беззаявительно — обращаться в Соцфонд или подавать документы не нужно, перерасчет сделают автоматически.

Пенсию в новом размере перечислят в августе по стандартному графику выплат.

Ранее сообщалось об изменении правил начисления единого пособия.