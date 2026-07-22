Марат Хуснуллин отметил проекты благоустройства Нижегородской области

Еще одним примером стал проект «Путь корабела» в Навашине. После реконструкции парк разделили на несколько тематических зон, а у озера появились пляж, пирс-причал и прогулочная набережная. Как отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, работа по обновлению городских пространств продолжится до 2030 года в рамках национального проекта.