Заёмщики стали покупать готовые частные дома чаще, чем строить

В первом полугодии россияне оформляли ипотечные кредиты для покупки готовых частных домов чаще, чем на строительство жилья с нуля. Такие данные приводит, для примера, ВТБ. По данным банка, на готовые постройки клиенты оформили 2,3 тыс. ипотечных кредитов с начала года — в пять раз больше, чем на строительство; доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10 п.п. год к году. Почти каждый второй заёмщик (46%) приобрёл дом на вторичном рынке — год назад таких было всего 15%.