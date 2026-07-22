Регулярные переводы за услуги банк может счесть скрытым бизнесом

Регулярные переводы на банковскую карту от разных людей за услуги банк может расценить как признак скрытого бизнеса — предупредили в Банке России. Это касается и жителей Волгограда: финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить операции по карте.
Как привели пример в ведомстве, речь может идти в том числе о переводах за проезд на карту водителя. При этом там подчеркнули, что сам способ оплаты не запрещен: банк заподозрит нелегальную предпринимательскую деятельность, только если на карту одного человека постоянно приходят деньги от многих отправителей.
Если переводы носят систематический характер и напоминают доход, специалисты советуют оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый, — пишет ТАСС.
Это упростит подтверждение законности операций как для получателя, так и для отправителей средств.
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