Регулярные переводы за услуги банк может счесть скрытым бизнесом

Как привели пример в ведомстве, речь может идти в том числе о переводах за проезд на карту водителя. При этом там подчеркнули, что сам способ оплаты не запрещен: банк заподозрит нелегальную предпринимательскую деятельность, только если на карту одного человека постоянно приходят деньги от многих отправителей.