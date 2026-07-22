Проблемную школу на тысячу мест достроили на Бору в Нижегородской области

В Борском округе близится к завершению строительство школы. Об этом сообщили в администрации Борского округа.
По данным администрации округа, по состоянию на 16 июля 2026 года строительно‑монтажные работы и внутренняя отделка здания выполнены в полном объёме. Сейчас специалисты занимаются расстановкой и сборкой учебного инвентаря.
На прилегающей территории идут финальные работы: завершается благоустройство и озеленение, подготовлены площадки под установку малых архитектурных форм. Параллельно продолжается поставка оборудования и мебели — их монтаж находится в активной фазе.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин оценил благоустройство Нижегородской области.