Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиал «Россети Сибирь» в Красноярском крае работает в режиме повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозам синоптиков, в Красноярском крае ожидается ухудшение погоды — шквалистое усиление ветра с порывами более 25 м/с, очень сильные дожди и грозы, местами крупный град.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозам синоптиков, в Красноярском крае ожидается ухудшение погоды — шквалистое усиление ветра с порывами более 25 м/с, очень сильные дожди и грозы, местами крупный град.

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения для подачи электроэнергии в социально значимые объекты при необходимости.

Энергетики ведут постоянный мониторинг работы энергообъектов и напоминают, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по бесплатному телефону «Светлой линии» 8−800−220−0−220, короткий номер — 220 (круглосуточно).