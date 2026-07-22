Филиал «Россети Сибирь» в Красноярском крае работает в режиме повышенной готовности

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения для подачи электроэнергии в социально значимые объекты при необходимости.