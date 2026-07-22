Российских водителей предупредили о новых махинациях вокруг топливной темы

По словам депутата, люди, которые потеряли деньги из-за использования таких приложений, приходили к нему на прием. Они устанавливали приложения, которые казались полезными, но на самом деле давали мошенникам доступ к их телефону и деньгам. Два жителя Кузбасса уже потеряли около 80 тысяч рублей из-за этой схемы, которая активно распространяется по всей стране. Мошенники не взламывают телефон, а просто просят установить их программу, и люди соглашаются.
Свищев пояснил, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. После установки приложение начинает работать в фоновом режиме, передавая мошенникам данные с телефона: логины, пароли, SMS-коды подтверждения, которые те используют для входа в банковские приложения и списания денег. Жертва узнает о краже только тогда, когда видит списание со счета или блокировку карты.
Депутат в разговоре с «Газетой.ru» подчеркнул, что один из главных законов цифровой безопасности — никогда не устанавливать приложения по ссылкам из SMS, мессенджеров или сомнительных сайтов, даже если они кажутся полезными. Он рекомендовал проверять разработчика, читать отзывы, смотреть на разрешения и, если что-то смущает, не устанавливать приложение. Лучше потратить пять минут на проверку, чем потерять десятки тысяч рублей.
Свищев также посоветовал при обнаружении подозрительного списания немедленно заблокировать карту через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии. Он рекомендовал удалить подозрительное приложение с телефона, сменить пароли в банковских приложениях и на «Госуслугах», обратиться в полицию с заявлением о краже и сохранить все данные о переводе — номер карты, сумму, дату, название получателя.
Депутат предупредил, что мошенники рассчитывают на невнимательность и спешку. Он призвал действовать сразу, как только стало ясно, что скачали что-то подозрительное или заметили лишнее списание. По его словам, у мошенников нет выходных, а у жертвы есть только несколько минут, чтобы заблокировать карту и сохранить свои деньги. Чем быстрее отреагировать, тем больше шансов вернуть деньги и наказать.