Российских водителей предупредили о новых махинациях вокруг топливной темы

По словам депутата, люди, которые потеряли деньги из-за использования таких приложений, приходили к нему на прием. Они устанавливали приложения, которые казались полезными, но на самом деле давали мошенникам доступ к их телефону и деньгам. Два жителя Кузбасса уже потеряли около 80 тысяч рублей из-за этой схемы, которая активно распространяется по всей стране. Мошенники не взламывают телефон, а просто просят установить их программу, и люди соглашаются.