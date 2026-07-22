Эксперт: очереди на нижегородских АЗС исчезли, но дефицит может вернуться

Об этом в беседе с НИА «Нижний Новгород» заявил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер», автор телеграм-канала OilFly Дмитрий Гусев. С начала лета регион столкнулся с топливным кризисом. На АЗС образовались длинные очереди, автомобилисты начали запасаться бензином вследствие чего возник ажиотаж. Для стабилизации ситуации власти ввели отпуск топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, а крупные сети ограничили объем отпуска и прекратили продажу бензина в канистры.