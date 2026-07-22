День, который хочется прожить снова: угольщики подарили особенным детям путешествие по Енисею

Когда теплоход вернулся к причалу, дети еще долго не хотели расходиться. Они фотографировались с артистами, обнимали ростовых кукол, делились впечатлениями и наперебой рассказывали родителям, что понравилось больше всего. А взрослые благодарили организаторов за праздник, который подарил детям столько искренней радости. Ведь именно ради этих улыбок уже почти тридцать лет теплоход вновь и вновь отправляется в свое самое доброе путешествие по Енисею.