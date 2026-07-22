День, который хочется прожить снова: угольщики подарили особенным детям путешествие по Енисею

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Смех, музыка, танцы, настоящие чудеса и счастливые детские глаза — именно такой запомнится прогулка по Енисею для 250 ребят с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов Красноярского края.
Уже 28 лет это доброе путешествие организует Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «ЩИТ», а одним из постоянных партнеров проекта остается АО «СУЭК-Красноярск».
В этом году участниками теплоходной прогулки стали дети и их родители из Красноярска, Боготола, Балахты, Сосновоборска и других городов и районов края. Для них подготовили настоящий праздник, где не было ни одной свободной минуты.
Ростовые куклы встречали гостей уже на причале, на палубе ребят ждали театрализованные постановки, веселая дискотека, выступления группы «Волшебный микрофон» и ансамбля «Горошины» из Сосновоборска. Но настоящей звездой праздника стал иллюзионист. Фокусы вызывали такой восторг, что возле артиста постоянно собиралась очередь из желающих стать участниками представления. Многие дети признавались, что впервые в жизни увидели настоящего иллюзиониста и никак не могли понять, как рождаются эти маленькие чудеса. Именно эти минуты удивления и искреннего восхищения стали для многих самыми яркими воспоминаниями дня.
«Обычно после насыщенной программы ребята ненадолго уходят отдыхать в каюты. В этот раз никто не хотел пропустить ни минуты праздника. Отлучались только на завтрак и обед, а потом сразу возвращались обратно. Настолько всех увлекла атмосфера. Это был очень теплый, душевный день, который объединил детей, родителей и волонтеров, — отмечает президент КРООПДИ “ЩИТ” Надежда Куликова.
По традиции участники получили памятные подарки. Но главным подарком стали эмоции, новые знакомства и ощущение настоящего праздника, где каждый ребенок чувствовал себя желанным гостем.
«Это колоссальная работа ради людей, ради наших детей. Мы всем сердцем благодарны организаторам за этот день. Такие эмоции невозможно оценить — они бесценны. Это настоящий праздник и для взрослых ребят, и для малышей. Спасибо за тепло, заботу и внимание. Дай Бог организаторам крепкого здоровья», — поблагодарила за праздник одна из мам Наталья Егорова.
Уже много лет АО «СУЭК-Красноярск» поддерживает проекты организации «ЩИТ», помогая проводить мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, такие как Новогодние утренники, инклюзивные концерты, выездные фестивали и др. Благодаря этому у ребят появляются новые впечатления, друзья и еще один счастливый день, который останется в памяти надолго.
Когда теплоход вернулся к причалу, дети еще долго не хотели расходиться. Они фотографировались с артистами, обнимали ростовых кукол, делились впечатлениями и наперебой рассказывали родителям, что понравилось больше всего. А взрослые благодарили организаторов за праздник, который подарил детям столько искренней радости. Ведь именно ради этих улыбок уже почти тридцать лет теплоход вновь и вновь отправляется в свое самое доброе путешествие по Енисею.