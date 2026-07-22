Самый большой в мире каток хотят построить в Караганде

Причем пользоваться этой площадкой можно будет не только во время городских мероприятий. Когда здесь не будут проходить концерты и фестивали, дети смогут кататься на велосипедах, роликах и самокатах. А зимой мы планируем заливать здесь самый большой в мире каток.