Нижегородские власти поддержат пострадавших от пожара поставщиков Wildberries

Для транспортных компаний регион подготовит обращение в правительство России с предложением временно отказаться от взимания платы либо от индексации тарифов в системе «Платон». Кроме того, власти поддержат инициативу бизнеса о введении моратория на внеплановые проверки и налоговых каникулах, а также выступят за равные условия работы российских перевозчиков и иностранных компаний, выполняющих каботажные перевозки.