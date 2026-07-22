Путь к морю станет длиннее: Авиарейсы на юг России будут летать в обход Москвы

Пассажирам, планирующим перелеты на южные курорты России, придется провести в небе чуть больше времени. Росавиация ввела временные ограничения на транзитные полеты гражданских самолетов через воздушное пространство столичного авиаузла. Новые правила будут действовать до 26 августа 2026 года. Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, ограничения затронут исключительно транзитные сквозные рейсы, которые ранее пролетали над Москвой без посадки.