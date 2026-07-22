Губернатор Новосибирской области предложил Индии запустить прямые авиарейсы

«Новосибирск — крупный транспортный узел в азиатской части страны, самый крупный по эту сторону Урала — и благодаря географическому положению мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Индией. Мы говорили о необходимости организации прямого авиасообщения такого крупного авиационного хаба, как аэропорт Толмачёво-Новосибирск с аэропортами Индии», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.