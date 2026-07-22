Губернатор Новосибирской области предложил Индии запустить прямые авиарейсы

Новосибирская область хочет наладить прямое авиасообщение с городами Индии. Об этом губернатор Андрей Травников заявил на встрече с делегацией Индии во главе с генеральным консулом Индии в Екатеринбурге Дебабратой Чаттопадхьяем, сообщили в правительстве региона.
«Новосибирск — крупный транспортный узел в азиатской части страны, самый крупный по эту сторону Урала — и благодаря географическому положению мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Индией. Мы говорили о необходимости организации прямого авиасообщения такого крупного авиационного хаба, как аэропорт Толмачёво-Новосибирск с аэропортами Индии», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Генеральный консул Индии поддержал эту идею. «Вы совершенно верно отметили, насколько важны прямые авиаперевозки между нашими странами. Генеральное консульство Индии в Екатеринбурге открылось недавно, в январе, и я работаю активно в этом направлении», — сказал Дебабрата Чаттопадхьяй.
Стороны также обсудили сотрудничество в области науки и технологий, развитие искусственного интеллекта, подготовку ИТ-специалистов и обмен студентами между университетами.