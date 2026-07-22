Экс-мэр Локоть отчитался о 5,8 млн дохода и квартире в Новосибирской области

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы сведения о доходах и имуществе бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя за 2025 год. Общая сумма его дохода составила 5 790 051 рубль. Источниками указаны: ПАО «Сбербанк России», Социальный фонд России, АО «Сибпроектнииавиапром» и мэрия города Новосибирска. В декларации также числится квартира площадью 34,4 квадратных метра в Новосибирской области. Транспортных средств и земельных участков в собственности не заявлено.
Всего в декларации указано четыре объекта недвижимости, но их характер не уточнён. Остатки на банковских счетах составили 1 667 123 рубля. Сведения опубликованы в рамках обязательной отчётности. Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска с 2014 по 2024 год. Декларации глав регионов и мэров городов традиционно публикуются на официальном сайте ЦИК России в открытом доступе.
Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Андрей Травников задекларировал 13,5 миллиона рублей дохода, две квартиры и автомобиль Volkswagen Tiguan. Также в его декларации указаны 12 банковских счетов и инвестиционные паи на 4,5 миллиона рублей.