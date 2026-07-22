Экс-мэр Локоть отчитался о 5,8 млн дохода и квартире в Новосибирской области

Всего в декларации указано четыре объекта недвижимости, но их характер не уточнён. Остатки на банковских счетах составили 1 667 123 рубля. Сведения опубликованы в рамках обязательной отчётности. Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска с 2014 по 2024 год. Декларации глав регионов и мэров городов традиционно публикуются на официальном сайте ЦИК России в открытом доступе.