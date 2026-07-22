«Озеро» образовалось на Олимпийском бульваре в Воронеже из-за утечки воды

Потоп случился на Олимпийском бульваре в Воронеже в среду, 22 июля. Кадры образовавшегося «озера» опубликовали в социальных сетях.
В пресс-службе городского водоканала корреспонденту vrn.aif.ru рассказали, что заявку на утечку холодного водоснабжения на Олимпийском бульваре, 6 зарегистрировали ещё накануне. Специалисты обследовали сети и обнаружили повреждение на водоводе диаметром 300 мм. Сейчас течь устранена — бригада перекрыла задвижку. Водоснабжение для жителей продолжает осуществляться в штатном режиме.
В ресурсоснабжающей организации также отметили, что полностью устранить нештатную ситуацию и ликвидировать повреждение планируется в ближайшее время.
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