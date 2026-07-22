В лидерах — доярки. Сколько в реальности платят специалистам с ИИ-навыками

Записаться на такие курсы могут люди старше 50 лет, участники СВО и члены их семей, мамы в декрете и некоторые другие категории граждан. Однако следует понимать, что за несколько месяцев овладеть с азов новой специальностью нереально. Если говорить о фундаментальном образовании, то основной выбор — вузовские программы. Для тех, кто не попадает на бюджет, обучение стоит недёшево. Впрочем, учитывая зарплаты выпускников, вложения должны окупиться довольно скоро.