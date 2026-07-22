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Нижегородцам разъяснили права работников в условиях сильной жары

Согласно нормам трудового законодательства (ст. 214 и 216.1 ТК РФ), при повышении температуры в помещении работодатель обязан сокращать продолжительность рабочего дня.

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области разъяснил права сотрудников в условиях сильной жары. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Согласно нормам трудового законодательства (ст. 214 и 216.1 ТК РФ), при повышении температуры в помещении работодатель обязан сокращать продолжительность рабочего дня. Так, отметка в 28,5 °C даёт право уйти на час раньше, при 29,0 °C — на два часа, а если температура достигает 30,5 °C, длительность рабочего дня должна быть уменьшена на четыре часа.

Для тех, кто трудится на улице, действуют отдельные правила: при температуре свыше 32,5 °C допустимо работать непрерывно лишь 15−20 минут, после чего обязателен отдых в охлаждаемом помещении в течение 10−12 минут.

Медики также обращают внимание на важность питьевого режима: при жаре выше 30  рекомендуется употреблять не менее 0,5 л воды в час — при этом напитки вроде кофе в этот объём не входят.

Если из‑за жары самочувствие ухудшилось, не стоит терпеть дискомфорт: следует зафиксировать показатели температуры, уведомить руководство либо обратиться за поддержкой в профсоюз.

Ранее нижегородцам назвали дату возвращения 30-градусной жары в регион.