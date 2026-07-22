Нижегородцам разъяснили права работников в условиях сильной жары

Согласно нормам трудового законодательства (ст. 214 и 216.1 ТК РФ), при повышении температуры в помещении работодатель обязан сокращать продолжительность рабочего дня. Так, отметка в 28,5 °C даёт право уйти на час раньше, при 29,0 °C — на два часа, а если температура достигает 30,5 °C, длительность рабочего дня должна быть уменьшена на четыре часа.