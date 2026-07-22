Волгоградцам напомнили о 6-дневной рабочей неделе и длинных выходных

О предстоящей длинной рабочей неделе напомнила волгоградцам и всем россиянам член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с ТАСС парламентарий упомянула, что после «шестидневки» жителей страны ожидают трёхдневные выходные — они выпадут на 21−23 февраля 2027 года. Суббота, 20-е, будет укороченным днём.