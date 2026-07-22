Волгоградцам напомнили о 6-дневной рабочей неделе и длинных выходных

О предстоящей длинной рабочей неделе напомнила волгоградцам и всем россиянам член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с ТАСС парламентарий упомянула, что после «шестидневки» жителей страны ожидают трёхдневные выходные — они выпадут на 21−23 февраля 2027 года. Суббота, 20-е, будет укороченным днём.
В 2026 году трудящимся предстоит ещё только один внеочередной выходной — 4 ноября. Далее остаётся ждать новогодних каникул, которые стартуют с 31 декабря — нерабочим день станет за счёт 4 января 2026 года.
Ранее волгоградцы могли ознакомиться с проектом производственного календаря на 2027 год — его публиковал Минтруд.
Трёхдневные выходные россиян будут ждать 21−23 февраля, 6−8 марта, 1−3 и 8−10 мая, 12−14 июня. Четырёхдневные — 4−7 ноября. Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2027 года, в пятницу.
Ранее аналитики рассказали, сколько в реальности платят специалистам с ИИ-навыками и кого работодатели ценят больше прочих.