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Волгоградцам напомнили о 6-дневной рабочей неделе и длинных выходных

После «шестидневки» жителей страны ожидают трёхдневные выходные.

О предстоящей длинной рабочей неделе напомнила волгоградцам и всем россиянам член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с ТАСС парламентарий упомянула, что после «шестидневки» жителей страны ожидают трёхдневные выходные — они выпадут на 21−23 февраля 2027 года. Суббота, 20-е, будет укороченным днём.

В 2026 году трудящимся предстоит ещё только один внеочередной выходной — 4 ноября. Далее остаётся ждать новогодних каникул, которые стартуют с 31 декабря — нерабочим день станет за счёт 4 января 2026 года.

Ранее волгоградцы могли ознакомиться с проектом производственного календаря на 2027 год — его публиковал Минтруд.

Трёхдневные выходные россиян будут ждать 21−23 февраля, 6−8 марта, 1−3 и 8−10 мая, 12−14 июня. Четырёхдневные — 4−7 ноября. Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2027 года, в пятницу.

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