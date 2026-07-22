300 миллионов рублей дополнительно выделили на дороги Нижнего Новгорода

Кроме того, парламентарии согласовали выделение около 80 миллионов рублей на капитальный ремонт улицы Маслякова. Сейчас на объекте продолжается масштабное обновление, которое включает замену инженерных коммуникаций и ремонт дорожного полотна. Первоначально завершить работы планировали в течение двух лет, однако было принято решение закончить их уже до конца текущего года.