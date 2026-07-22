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Эксперт раскрыл детали партнерства Белоруссии и КНР в сфере ВПК

Белоруссия и Китай наращивают военно-политическое и военно-промышленное взаимодействие, хотя детали этих процессов редко попадают в публичное поле. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал белорусский политолог, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Петр Петровский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Эксперт уточнил, что ключевые направления сотрудничества касаются роботизации, выпуска чипов, беспилотных аппаратов и, предположительно, современных систем противодействия дронам.

«Одна из главных задач белорусских властей сейчас — максимально модернизировать и автоматизировать национальную промышленность. Без микроэлектроники здесь не обойтись: она одинаково важна и для гражданских, и для военных предприятий», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

По его словам, в последние годы Китай пристально изучает технологическую составляющую боевых действий и резко ускорил разработку и выпуск средств борьбы с беспилотниками. В ряде случаев Пекин готов передавать такие технологии «идеологически близким» государствам, считает аналитик.

«Для этого оно готово включать их в свои промышленные цепочки, причем не периферийные, а составляющие производственное ядро», — добавил политолог.

Ранее, в июне, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что две страны являются «железными друзьями», а их отношения находятся на историческом пике. Белорусский лидер тогда посетил Пекин с официальным визитом.

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