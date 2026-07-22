Эксперт раскрыл детали партнерства Белоруссии и КНР в сфере ВПК

Эксперт уточнил, что ключевые направления сотрудничества касаются роботизации, выпуска чипов, беспилотных аппаратов и, предположительно, современных систем противодействия дронам.
«Одна из главных задач белорусских властей сейчас — максимально модернизировать и автоматизировать национальную промышленность. Без микроэлектроники здесь не обойтись: она одинаково важна и для гражданских, и для военных предприятий», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
По его словам, в последние годы Китай пристально изучает технологическую составляющую боевых действий и резко ускорил разработку и выпуск средств борьбы с беспилотниками. В ряде случаев Пекин готов передавать такие технологии «идеологически близким» государствам, считает аналитик.
«Для этого оно готово включать их в свои промышленные цепочки, причем не периферийные, а составляющие производственное ядро», — добавил политолог.
Ранее, в июне, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что две страны являются «железными друзьями», а их отношения находятся на историческом пике. Белорусский лидер тогда посетил Пекин с официальным визитом.