Эксперт раскрыл детали партнерства Белоруссии и КНР в сфере ВПК

«Одна из главных задач белорусских властей сейчас — максимально модернизировать и автоматизировать национальную промышленность. Без микроэлектроники здесь не обойтись: она одинаково важна и для гражданских, и для военных предприятий», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».