Водители рассказывают, где покупают бензин и дизель в Воронеже 22 июля

Очереди на автозаправочных станциях в Воронежской области и ряде других российских регионов, к сожалению, стали реальностью последних недель. С каждым днём они становятся всё меньше, однако топливо есть не везде. Где в столице Черноземья можно заправить автомобиль в среду, 22 июля, водители делятся в народном сервисе «ГдеБЕНЗ».
По словам автомобилистов, купить бензин марок АИ-92 и АИ-95 можно на АЗС на улицах Ворошилова, 16А, Космонавтов, 6А, 45-й Стрелковой Дивизии, 238, 9 Января, 245А, Острогожской, 144, Новосибирской, 13Д, Ильюшина, 3А, Димитрова, 163.
Указанные выше марки бензина, а также дизельное топливо имеется в наличии на улице Солнечной, 29 и на Ленинском проспкте, 154А.
АИ-92 также можно приобрести на улицах Пирогова, 87А, Дорожной, 1Б, Димитрова, 124А, Землячки, 7А и в переулке Отличников, 43А.
На улице 9 Января, 104 работает АЗС, где водители успешно заправились бензином марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100.
На Московском проспекте, 7А, помимо АИ-92 и АИ-98, в наличии также есть дизельное топливо. А на автозаправочной станции на Хользунова, 100, по словам автовладельцев, можно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-100. Кроме того, там продаётся дизельное топливо.