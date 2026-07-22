Водители рассказывают, где покупают бензин и дизель в Воронеже 22 июля

Очереди на автозаправочных станциях в Воронежской области и ряде других российских регионов, к сожалению, стали реальностью последних недель. С каждым днём они становятся всё меньше, однако топливо есть не везде. Где в столице Черноземья можно заправить автомобиль в среду, 22 июля, водители делятся в народном сервисе «ГдеБЕНЗ».