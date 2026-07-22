Zeit: в ФРГ начнут производить ядерное топливо российского типа

Предприятие будет производить тепловыделяющие сборки (ТВС) с использованием технологий российской топливной компании «ТВЭЛ», которая входит в государственную корпорацию «Росатом». Как сообщает газета Die Zeit со ссылкой на региональное министерство окружающей среды, соответствующее решение было принято.
Согласно информации издания, после расширения завод в Лингене сможет выпускать тепловыделяющие элементы, соответствующие российскому типу. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение предприятия при обязательном соблюдении строгих норм безопасности.
Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), которая является частью французского концерна Framatome. ANF намерена производить шестигранные тепловыделяющие сборки для атомных электростанций, построенных по российским проектам. Для этого планируется задействовать технологии, предоставленные российской топливной компанией «ТВЭЛ».
Как утверждает Die Zeit, одним из условий начала производства является полное исключение доступа на территорию предприятия для сотрудников компаний «ТВЭЛ» и «Росатом». Российское оборудование и программное обеспечение должны проходить независимую внешнюю проверку, а также быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры завода. Газета уточняет, что все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, подлежат стопроцентному контролю.