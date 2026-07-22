Zeit: в ФРГ начнут производить ядерное топливо российского типа

Как утверждает Die Zeit, одним из условий начала производства является полное исключение доступа на территорию предприятия для сотрудников компаний «ТВЭЛ» и «Росатом». Российское оборудование и программное обеспечение должны проходить независимую внешнюю проверку, а также быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры завода. Газета уточняет, что все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, подлежат стопроцентному контролю.