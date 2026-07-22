Еще 17,1 млн рублей выделят на содержание укрытий в Нижнем Новгороде

Заявку на выделение средств ранее подавал глава бюджетной комиссии гордумы Марк Фельдман, после чего ее одобрил мэр Юрий Шалабаев. Всего в городской казне на ремонт и обслуживание убежищ в текущем году предусмотрено свыше 43 млн рублей. Кроме того, депутаты планируют проверить готовность объектов к использованию.