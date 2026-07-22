Еще 17,1 млн рублей выделят на содержание укрытий в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выделят дополнительные 17,1 млн рублей на содержание и материально-техническое оснащение защитных сооружений. Об этом на заседании городской думы сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.
Заявку на выделение средств ранее подавал глава бюджетной комиссии гордумы Марк Фельдман, после чего ее одобрил мэр Юрий Шалабаев. Всего в городской казне на ремонт и обслуживание убежищ в текущем году предусмотрено свыше 43 млн рублей. Кроме того, депутаты планируют проверить готовность объектов к использованию.
Выделение средств стало частью крупных корректировок городского бюджета. Доходная и расходная части казны увеличены на 552,8 млн рублей — дополнительные финансы также направят на ремонт дорог, спортшколы, расселение аварийного жилья и коммунальную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ.ю.