Глеб Никитин поручил ускорить подготовку к 650-летию Большого Мурашкина

В ходе визита глава региона осмотрел объекты культурного наследия, социальную инфраструктуру и общественные пространства, которым предстоит стать частью масштабной программы обновления. По словам Глеба Никитина, при подготовке к юбилею важно не только сделать поселок более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, но и сохранить его историческое наследие. Он подчеркнул, что уважение к прошлому должно стать основой дальнейшего развития территории.