Бюджет Волгоградской области пересмотрят ради развития региона

Увеличение финансирования в 2026 году предусмотрено по ряду направлений. В частности, на поддержку участников СВО и членов их семей и первоочередные расходы предлагается дополнительно направить свыше 1,3 млрд рублей. На 905 млн рублей увеличены расходы в сфере государственно-частного партнерства. На развитие общественного транспорта планируется добавить 500 млн рублей; на жилье для детй-сирот — более 192 млн рублей; на ЖКХ — около 57 млн рублей.