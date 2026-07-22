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Бюджет Волгоградской области пересмотрят ради развития региона

Комитеты Волгоградской облдумы рассмотрели и поддержали внесение изменений в главный.

Комитеты Волгоградской облдумы рассмотрели и поддержали внесение изменений в главный финансовый документ региона на текущий год. Корректировки планируется принять завтра, 23 июля, на заседании регпарламента.

Поводом для вносимых изменений стало уточнение показателей и перераспределение расходов на приоритетных направлениях.

Увеличение финансирования в 2026 году предусмотрено по ряду направлений. В частности, на поддержку участников СВО и членов их семей и первоочередные расходы предлагается дополнительно направить свыше 1,3 млрд рублей. На 905 млн рублей увеличены расходы в сфере государственно-частного партнерства. На развитие общественного транспорта планируется добавить 500 млн рублей; на жилье для детй-сирот — более 192 млн рублей; на ЖКХ — около 57 млн рублей.

При этом основные параметры областного бюджета на 2026−2028 годы после утверждения корректировок останутся неизменными. Дефицит на 2026 год сохраняется на уровне 4,9 млрд рублей, а на 2027 и 2028 годы бюджет будет бездефицитным.

Фото Волгоградской облдумы.