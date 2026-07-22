В Ардатовском округе запущен птицеводческий комплекс «Михеевка»

«Агрохолдинг продолжает масштабную инвестиционную программу, направленную на развитие птицеводческого направления в Нижегородской области. В 2024 году было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству при реализации инвестпроектов на общую сумму более 13 миллиардов рублей. В прошлом году был открыт первый за последние 50 лет птицеводческий комплекс типа “гринфилд” по производству мяса бройлера — “Верхополье”. В этом году запустилась “Михеевка”, по этому проекту за счет регионального бюджета была возмещена часть процентов по кредитам», — сказал Николай Денисов.