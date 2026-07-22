В Ардатовском округе запущен птицеводческий комплекс «Михеевка»

В селе Михеевка Ардатовского муниципального округа завершено строительство современной площадки по производству столового яйца, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Инвестиции в проект составили 2,9 млрд рублей. Выход предприятия на проектные мощности позволит Нижегородской области дополнительно получать до 295 млн штук куриного яйца в год.
Проект «Михеевка» реализован агрохолдингом «Русское поле» при господдержке. Повышение инвестиционной активности с 2025 года — одна из ключевых задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Развитие яичного производства — одно из ключевых направлений роста агропромышленного комплекса Нижегородской области. Достигнутый уровень самообеспеченности в 137 процентов — это не просто показатель стабильности, а реальная возможность наращивать экспортный потенциал: излишки продукции мы сможем направлять в другие регионы, укрепляя экономические связи и расширяя рынки сбыта. За первое полугодие 2026 года рост объема производства яиц составил 9 процентов. Это результат слаженной работы наших птицефабрик и системной поддержки отрасли — и мы намерены и дальше развивать это направление», — отметил заместитель губернатора Егор Поляков.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов сообщил, что в регионе пять предприятий развивают производство куриного яйца, ещё одно специализируется на выращивании бройлера.
«Агрохолдинг продолжает масштабную инвестиционную программу, направленную на развитие птицеводческого направления в Нижегородской области. В 2024 году было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству при реализации инвестпроектов на общую сумму более 13 миллиардов рублей. В прошлом году был открыт первый за последние 50 лет птицеводческий комплекс типа “гринфилд” по производству мяса бройлера — “Верхополье”. В этом году запустилась “Михеевка”, по этому проекту за счет регионального бюджета была возмещена часть процентов по кредитам», — сказал Николай Денисов.
На площади почти 50 тысяч кв. м расположено пять цехов содержания несушек по 200 тысяч голов в каждом и два цеха содержания ремонтного молодняка по 100 тысяч голов в каждом; инфраструктура создана с нуля в рамках концепции «гринфилд». Благодаря проекту создано 150 рабочих мест.
За пять лет реализации стратегии по расширению производства столового яйца в Нижегородской области группа компаний «Русское поле» почти в четыре раза увеличила общие производственные показатели за счёт мощностей трёх высокотехнологичных площадок содержания птицы. Сумма инвестиций в проекты данного направления — порядка 4 млрд рублей, а во все проекты в сфере АПК в регионе — 15,8 млрд рублей. В 2026 году этот показатель увеличится ещё на 6 млрд рублей, в том числе благодаря строительству ещё одного современного комплекса по производству мяса бройлера Павловской птицефабрики.
По словам гендиректора агрохолдинга «Русское поле» Антона Романова, инвестиционный климат в Нижегородской области позволяет компании уверенно планировать развитие на годы вперёд: производитель видит востребованность продукта и чувствует поддержку региона в задаче обеспечения продовольственной безопасности страны.
«Миллион яиц в сутки — такова мощность нашей новой производственной площадки, запуск которой стал большим шагом и для холдинга, и для всего региона. Используя самые современные технологии в сочетании с многолетней экспертизой наших птицефабрик — Дивеевской и Выксунской — теперь мы выпускаем и продукцию из мяса птицы, и яйцо под единым брендом “Павловская курочка”», — подчеркнул Антон Романов.
Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии увеличили производство мяса, молока и яиц за шесть месяцев 2026 года.