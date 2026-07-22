1760 семей в Волгоградской области потратили маткапитал на покупку жилья

Соцфонд рассказал, на что волгоградские родители тратят полученный за рождение первого или второго ребенка маткапитал. 1760 семей сначала года выбрали на эти деньги улучшить свои жилищные условие. И более половины из них купили квартиру в ипотеку, потратив маткапитал на первый взнос или закрытие части долга. Такой возможностью воспользовались 997 семей, сообщает соцфонд.