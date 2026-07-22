Новый птицеводческий комплекс заработал в Ардатовском округе

Министр сельского хозяйства Николай Денисов напомнил, что агрохолдинг реализует масштабную инвестиционную программу. В 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве на сумму более 13 млрд рублей. В прошлом году открылся первый за 50 лет комплекс по производству мяса бройлера «Верхополье», а в этом году запущена «Михеевка». По новому проекту из регионального бюджета возмещена часть процентной ставки по кредитам.