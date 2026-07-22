В Зилаирском районе Башкирии начали работать две АЗС: ранее муниципалитет совсем остался без топлива

В Зилаирском районе заработали две АЗС — после того как утром район остался совсем без топлива, а накануне заправка обслуживала только спецслужбы. Об этом рассказал заместитель главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.