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В Зилаирском районе Башкирии начали работать две АЗС: ранее муниципалитет совсем остался без топлива

В Зилаирском районе Башкирии решили проблему отсутствия топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе заработали две АЗС — после того как утром район остался совсем без топлива, а накануне заправка обслуживала только спецслужбы. Об этом рассказал заместитель главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

По его словам, одна из АЗС отпускает бензин только машинам экстренных служб, дизелем заправляют всех желающих. Вторая работает в обычном режиме. Также чиновник заявил о прибытии в муниципалитет еще одного бензовоза.