Количество выданных ипотечных жилищных кредитов выросло более чем на 60% в Нижегородской области в 2026 году

Количество ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло в полтора раза в сравнении с прошлым годом. Соответствующая статистика опубликована на сайте Центрального Банка Российской Федерации.
Общее количество ипотечных кредитов, выданных за первые пять месяцев 2026 года, составило 7670. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значение показателя возросло на 66,2%.
«Оживление на ипотечном рынке поддерживает спрос и стимулирует застройщиков сохранять объемы жилищного строительства. Благодаря этому семьи Нижегородской области получают шанс решить квартирный вопрос и улучшить свои жилищные условия», — отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.
В регионе также отмечается повышение количества ипотечных жилищных кредитов на покупку частных жилых домов (ИЖС). В 2026 году в Нижегородской области общая сумма кредитования на эти цели в сравнении с прошлым годом увеличилась на 78,6% и составила 4,3 млрд рублей.
Основным инструментом, способствующим повышению доступности жилья в Нижегородской области, как и в других субъектах страны, являются действующие ипотечные программы. В их числе «ИТ-ипотека», «Сельская ипотека», а также «Семейная ипотека» — наиболее востребованная из льготных программ.
Условия программы «Семейная ипотека» предусматривают возможность как покупки квартиры в многоквартирном доме, так и строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу (в ипотеку можно включить покупку земельного участка). Подробно с условиями действующих на территории Нижегородской области программ можно ознакомиться на официальном сейте ПАО «ДОМ.РФ»: дом.рф.
Напомним, улучшение жилищных условий людей является одной из ключевых целей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, также проводится работа по созданию всей необходимой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.