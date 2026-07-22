Количество выданных ипотечных жилищных кредитов выросло более чем на 60% в Нижегородской области в 2026 году

В регионе также отмечается повышение количества ипотечных жилищных кредитов на покупку частных жилых домов (ИЖС). В 2026 году в Нижегородской области общая сумма кредитования на эти цели в сравнении с прошлым годом увеличилась на 78,6% и составила 4,3 млрд рублей.