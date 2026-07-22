Мобильные рабочие группы будут контролировать ход уборочной

Глава белорусского правительства Александр Турчин в среду провел рабочую встречу с руководством Генпрокуратуры, Комитета госконтроля и ряда госорганов и организаций с учетом поручений, которые дал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной кампании.
«По результатам выработано решение о формировании мобильных рабочих групп для изучения и выявления в регионах возможных факторов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании в 2026 году. Задача мобильных групп — не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая», — говорится в сообщении.
Особое внимание мобильные группы уделят вопросам неисправностей и оперативного ремонта техники, наличия необходимого числа механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, обеспечения оперативного эффективного межотраслевого взаимодействия на региональном и на республиканском уровне.
Вопросы оргобеспечения мобильных групп решат в течение двух дней. Они к концу недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи.