Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильные рабочие группы будут контролировать ход уборочной

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси, они будут изучать и выявлять в регионах возможные факторы, которые ограничивают и замедляют ход уборочной кампании в 2026 году, сообщили в пресс-службе Совмина.

Источник: Sputnik.by

Глава белорусского правительства Александр Турчин в среду провел рабочую встречу с руководством Генпрокуратуры, Комитета госконтроля и ряда госорганов и организаций с учетом поручений, которые дал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной кампании.

«По результатам выработано решение о формировании мобильных рабочих групп для изучения и выявления в регионах возможных факторов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании в 2026 году. Задача мобильных групп — не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая», — говорится в сообщении.

Особое внимание мобильные группы уделят вопросам неисправностей и оперативного ремонта техники, наличия необходимого числа механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, обеспечения оперативного эффективного межотраслевого взаимодействия на региональном и на республиканском уровне.

Вопросы оргобеспечения мобильных групп решат в течение двух дней. Они к концу недели приступят к выполнению поставленной правительством задачи.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше