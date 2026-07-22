Недобросовестным аграриям устроят военно-воспитательные сборы на 2−3 месяца

Глава Администрации напомнил о недавнем совещании на уровне главы государства. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил некоторые проблемные вопросы аграрного сектора, в том числе воровство топлива.
«Военно-воспитательные сборы» будут длиться до двух-трех месяцев, а условия там будут спартанские. Ответственными за это будут военкомы, руководители райисполкомов и хозяйств, цитирует БелТА слова Дмитрия Крутого.
«Сегодня во время разговора с министром обороны президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи», — сказал Крутой.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин пояснял, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.
Пока неизвестно, где конкретно будут проходить сборы, но, по мнению президента, не умеющих работать аграриев необходимо направлять на южную границу.