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Недобросовестным аграриям устроят военно-воспитательные сборы на 2−3 месяца

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Пресса должна сообщать и о героях уборочной, и о тех, кто своим разгильдяйством срывает процесс, заявил глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район.

Источник: Sputnik.by

Глава Администрации напомнил о недавнем совещании на уровне главы государства. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил некоторые проблемные вопросы аграрного сектора, в том числе воровство топлива.

«Военно-воспитательные сборы» будут длиться до двух-трех месяцев, а условия там будут спартанские. Ответственными за это будут военкомы, руководители райисполкомов и хозяйств, цитирует БелТА слова Дмитрия Крутого.

«Сегодня во время разговора с министром обороны президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи», — сказал Крутой.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин пояснял, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах. В ближайшее время они проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах.

Пока неизвестно, где конкретно будут проходить сборы, но, по мнению президента, не умеющих работать аграриев необходимо направлять на южную границу.

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