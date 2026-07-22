Politico: решение Трампа о доступе ОАЭ к передовым технологиям США вызвало серьезную обеспокоенность

Они также обратили внимание на то, что в других эмиратских компаниях, с которыми сотрудничает G42, работают топ-менеджеры, которые ранее трудились в китайских технологических фирмах, инвестировали в них или имели с ними деловые отношения, в том числе с теми, которые попали под санкции США.