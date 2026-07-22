Politico: решение Трампа о доступе ОАЭ к передовым технологиям США вызвало серьезную обеспокоенность

По словам осведомленных источников, этот шаг удивил сотрудников ведомства, в задачи которого входит защита американских технологий от злоумышленников и преступников. Оно прямо противоречит рекомендациям, которые сотрудники Минторга направили в администрацию Дональда Трампа в прошлом году. Тогда они рекомендовали не ослаблять экспортные ограничения в отношении ОАЭ, утверждая, что это может облегчить Китаю доступ к секретным американским технологиям.
Ни для кого не секрет, что ОАЭ являются основным каналом утечки чувствительных американских технологий на Ближнем Востоке — в разы более «успешным», чем другие страны.
Среди рисков, которые выделили сотрудники Минторга, было то, что эмиратский технологический гигант G42 полагается на незащищенные системы, к которым могли получить доступ третьи лица. G42 использует оборудование и услуги китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, попавшего под санкции США. Кроме того, гендиректором фирмы Core42, входящей в группу G42, является Пэн Сяо — американец китайского происхождения, который отказался от гражданства США, чтобы стать гражданином ОАЭ.
Они также обратили внимание на то, что в других эмиратских компаниях, с которыми сотрудничает G42, работают топ-менеджеры, которые ранее трудились в китайских технологических фирмах, инвестировали в них или имели с ними деловые отношения, в том числе с теми, которые попали под санкции США.
Однако высокопоставленные чиновники Минторга, которым были представлены эти отчеты, в том числе Джеффри Кесслер, заместитель министра торговли, курирующий Бюро промышленности и безопасности, проигнорировали предупреждения. Бывший сотрудник Минторга пожаловался изданию, что составление отчетов «было похоже на заведомо проигрышную битву… было ощущение, что все уже предрешено и мы просто плюем против ветра».
Решение Вашингтона, согласно Politico, знаменует собой один из самых значительных за последние годы сдвигов во внешней политике США, направленных на укрепление технологических связей со странами Персидского залива.
Однако сторонники жесткой линии в отношении Китая и «ястребы» в вопросах безопасности обеспокоены тем, что эти изменения предоставят Пекину доступ к самым засекреченным американским технологиям в напряженный момент глобальной гонки за доминирование в области искусственного интеллекта.
Демократы также указывают на то, что за несколько дней до инаугурации Трампа в 2025 году компания, которую поддерживает шейх Тахнун ибн Заид аль-Нахайян — председатель совета директоров G42 и одновременно брат президента ОАЭ и советник по национальной безопасности, — приобрела за 500 млн долларов 49% акций криптовалютной компании World Liberty Financial, связанной с Трампом.
Это попахивает коррупцией. ОАЭ тайно покупают 49%-ную долю в криптобизнесе Трампа. Затем ОАЭ получают доступ к чипам, которые, по мнению сотрудников службы безопасности США, не должны передаваться ОАЭ.