На Украине озвучили Польше условия для передачи истребителей МиГ-29

Киев увязал передачу польских истребителей МиГ-29 советского производства с предоставлением оборудования для их обслуживания. Как сообщает украинский профильный журнал «Милитарный» со ссылкой на Министерство обороны страны, в рамках переговорного процесса Варшаве было направлено требование о дополнительной поставке ремонтной аппаратуры и технических средств техобслуживания.
По информации оборонного ведомства, необходимость в такой технике возникла по результатам инспекции, проведенной украинскими специалистами в Польше осенью 2025 года. В ходе осмотра было установлено, что планируемые к передаче истребители находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не могут быть задействованы в боевых действиях без предварительного ремонта.
По данным портала The War Zone (TWZ), на сегодняшний день Военно-воздушные силы Польши располагают 14 самолетами этого типа: 11 одноместными боевыми истребителями МиГ-29 и тремя двухместными учебно-боевыми МиГ-29УБ (по классификации НАТО — Fulcrum). Помимо первоначальных прямых поставок из Советского Союза, Варшава приобрела бывшие чехословацкие МиГ-29 у Чехии, а также партию модернизированных самолетов у Германии, которые ранее эксплуатировались Военно-воздушными силами ГДР, а после объединения страны — Люфтваффе ФРГ.