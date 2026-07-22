На Украине озвучили Польше условия для передачи истребителей МиГ-29

По информации оборонного ведомства, необходимость в такой технике возникла по результатам инспекции, проведенной украинскими специалистами в Польше осенью 2025 года. В ходе осмотра было установлено, что планируемые к передаче истребители находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не могут быть задействованы в боевых действиях без предварительного ремонта.