Спрос на ипотеку в Нижегородской области вырос более чем на 66% с начала года

Спрос на ипотеку значительно вырос в Нижегородской области — за первые пять месяцев 2026 года банки выдали жителям региона 7 670 жилищных кредитов, что на 66,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на ЦБ РФ.