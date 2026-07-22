Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос на ипотеку в Нижегородской области вырос более чем на 66% с начала года

Более 7,6 тысячи ипотечных кредитов оформили в регионе за пять месяцев.

Спрос на ипотеку значительно вырос в Нижегородской области — за первые пять месяцев 2026 года банки выдали жителям региона 7 670 жилищных кредитов, что на 66,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на ЦБ РФ.

По словам министра строительства Нижегородской области Дмитрия Груничева, оживление ипотечного рынка помогает поддерживать спрос на новое жилье и позволяет застройщикам сохранять высокие темпы строительства. Благодаря этому у большего числа семей появляется возможность приобрести собственную квартиру или улучшить жилищные условия.

Заметный рост наблюдается и на рынке индивидуального жилищного строительства. Объем ипотечного кредитования на покупку и строительство частных домов за год увеличился на 78,6%, достигнув 4,3 млрд рублей.

Одним из главных факторов, поддерживающих спрос, остаются льготные ипотечные программы. В регионе продолжают действовать «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека» и «Сельская ипотека». Самой востребованной остается семейная программа, которая позволяет приобрести квартиру в новостройке или построить индивидуальный дом с использованием счета эскроу, включая покупку земельного участка. Развитие жилищного строительства продолжается в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».