В Белоруссии ленивых и пьющих аграриев направят на военные сборы

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что за нарушения дисциплины во время уборочной кампании работников сельхозпредприятий будут отправлять на военно-воспитательные сборы на срок до двух-трех месяцев. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Осиповичский район, передает БЕЛТА.