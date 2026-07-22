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В Белоруссии ленивых и пьющих аграриев направят на военные сборы

В каждом районе власти определят списки работников, которые во время уборки урожая пили или допустили потерю зерна. Их будут отправлять на военные сборы на два-три месяца.

Источник: РБК

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что за нарушения дисциплины во время уборочной кампании работников сельхозпредприятий будут отправлять на военно-воспитательные сборы на срок до двух-трех месяцев. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Осиповичский район, передает БЕЛТА.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел «самый жесткий, мобилизационный режим» проведения уборочной кампании. На селекторном совещании были озвучены факты бесхозяйственности, включая воровство запчастей и топлива, взятки, приписки, неготовность техники и потери зерна.

Крутой отметил, что в условиях капризов погоды требуется железная дисциплина, которую поручено обеспечить незамедлительно. Президент поручил министру обороны оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нарушители дисциплины. В каждом районе председатель райисполкома совместно с военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких работников, которые будут направлены в распоряжение Министерства обороны.

«Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране — работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой», — сказал глава администрации президента.

Ответственность за организацию уборки в районах будут нести председатели райисполкомов. «Если не сработает район, отвечать придется ему», — подчеркнул Крутой.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину отправить плохо работающих чиновников на границу с Украиной.

Белорусский лидер подчеркнул, что любое неисполнение чиновником поручений должно приводить к его отправке в армию. «Там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай в период уборки там послужит», — пояснил он.

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