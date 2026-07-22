В Серафимовиче, Волжском и Волгограде откроют мобильные офисы ФНС

Кроме того, сотрудники инспекции проверят наличие задолженности по налогам и при необходимости выдадут квитанции для ее погашения. Также все желающие смогут получить доступ к интернет-сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и узнать о возможностях других электронных сервисов службы.