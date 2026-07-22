Годовая инфляция в России ускорилась до 5,84%

Инфляция в России на 20 июля составила 5,84% в годовом выражении против 5,62% неделей ранее. Об этом сообщило Минэкономики. По данным Росстата, с 14 по 20 июля темпы роста цен ускорились на 0,17%. За неделю показатель не изменился. С начала года цены выросли на 4,36%.