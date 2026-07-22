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Киргизия заявила об ущербе бизнесу из-за атаки на склады Wildberries

Минэкономики Киргизии совместно с Wildberries оценит ущерб предпринимателей, товары которых находились на складах компании, подвергшихся атаке беспилотников. После этого стороны планируют выработать меры по урегулированию ситуации.

Источник: РБК

Киргизские бизнесмены понесли ущерб в результате атаки беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях в ночь на 18 июля. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции республики по итогам встречи главы ведомства Бакыта Сыдыкова с представителем Wildberries в Киргизии.

Как сообщили в министерстве, товары предпринимателей швейной отрасли находились на складах компании в Электростали и Котовске. В Wildberries проинформировали министерство, что сейчас проводится оценка ущерба, включая определение объема повреждений складской инфраструктуры и инвентаризацию товаров, находившихся на складах.

После окончания оценки ущерба и анализа полученной информации министерство планирует еще раз встретиться с представителями компании, чтобы выработать совместные решения по устранению последствий инцидента.

«Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики организован сбор информации посредством опроса субъектов швейной отрасли с целью определения предварительного объема ущерба, причиненного отечественным предпринимателям», — пояснили в ведомстве.

Согласно оферте маркетплейса, Wildberries освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами «непреодолимой силы», к чему в том числе относятся последствия атак БПЛА. Также компания освобождается от выплат при природных катаклизмах, утечках загрязняющих или отравляющих веществ, забастовках и т. д.

С 18 по 22 июля атакам подверглись четыре логистических объекта Wildberries: распределительные центры в Котовске и Электростали, а также склады в Краснодаре и Невинномысске. Наиболее тяжелые последствия зафиксировали в Котовске, где погибли семь сотрудников, еще 23 человека госпитализировали. Пожар после падения обломков дронов на логистический комплекс в Электростали продолжался трое суток: о полной ликвидации компания сообщила только вечером 21 июля.

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали склады компании в Краснодаре и Невинномысске. В Краснодаре пострадали десять человек, позже одна из пострадавших умерла в больнице. В Невинномысске после атаки был госпитализирован один человек. После атак Wildberries заявила, что перестроила логистические цепочки, а работа платформы продолжается в штатном режиме.

По факту атак на логистические центры Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.

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