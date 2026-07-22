Киргизия заявила об ущербе бизнесу из-за атаки на склады Wildberries

С 18 по 22 июля атакам подверглись четыре логистических объекта Wildberries: распределительные центры в Котовске и Электростали, а также склады в Краснодаре и Невинномысске. Наиболее тяжелые последствия зафиксировали в Котовске, где погибли семь сотрудников, еще 23 человека госпитализировали. Пожар после падения обломков дронов на логистический комплекс в Электростали продолжался трое суток: о полной ликвидации компания сообщила только вечером 21 июля.