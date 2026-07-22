Ким сообщила об обсуждении налоговых каникул для пострадавших селлеров WB

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистические объекты маркетплейса. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент телеканала РБК.
«Сегодня мы разговаривали с одним из ведомств. Ну, это ФНС. Вот по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей. Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена какая-то отсрочка и так далее», — сказала основатель маркетплейса.
По словам Ким, компания уже обратилась в профильные государственные органы «чтобы помочь разработать меры».
Она также отметила, что действующие страховые продукты для крупных промышленных объектов не покрывают риски террористических атак и ударов беспилотников. По ее словам, компания поддерживает разработку соответствующих страховых продуктов и выступает за поиск системного решения для защиты бизнеса.
С 18 по 22 июля атакам подверглись четыре логистических объекта Wildberries — распределительные центры в Котовске Тамбовской области и Электростали, а также склады в Краснодаре и Невинномысске. В результате атак погибли по меньшей мере восемь человек, десятки получили ранения.
После первых ударов компания заявила, что перестроила логистические цепочки, а остальные склады, пункты выдачи заказов и сервисы продолжили работать в штатном режиме. Татьяна Ким ранее сообщила, что семьям погибших выплатят по 2 млн руб., пострадавшим в тяжелом состоянии — по 1 млн руб., а продавцам, чьи товары были повреждены или уничтожены, пообещала меры поддержки и компенсации.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры в Котовске и Электростали. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство находится в контакте с компанией.
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