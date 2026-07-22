Ким сообщила об обсуждении налоговых каникул для пострадавших селлеров WB

«Сегодня мы разговаривали с одним из ведомств. Ну, это ФНС. Вот по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей. Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена какая-то отсрочка и так далее», — сказала основатель маркетплейса.