Татьяна Ким разъяснила условия страхования складов Wildberries после ударов БПЛА

Генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев пояснил, что подлежащий страхованию риск должен быть непредвиденным и случайным. «А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования», — отметил он.