Из-за нехватки топлива нижегородская уборочная кампания оказалась под угрозой

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Олег Григорьев, для проведения уборочной кампании 2026 года сельхозпредприятиям требуется 31,4 тысячи тонн дизельного топлива и 6,7 тысячи тонн бензина. Однако ситуация на рынке остается напряженной: стоимость летнего дизельного топлива достигла 92 тысяч рублей за тонну без учета доставки, а поставки бензина осложняются действующими лимитами на автозаправочных станциях.