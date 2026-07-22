Ким подтвердила выплаты утратившим товары после атак ВСУ селлерам Wildberries

«Вывести деньги можно будет по обычному процессу и в обычные сроки. То есть если вы получили выплату сегодня, запросить вывод можно будет 10 августа», — указано в сообщении селлерам. При запросе в этот день средства поступят на расчетный счет до 19 августа включительно.