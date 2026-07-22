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Ким заявила об информационной войне после ударов по складам Wildberries

Атаки ВСУ на складские комплексы Wildberries спровоцировали «огромное количество дезинформации», нацеленной против продавцов и покупателей маркетплейса, заявила гендиректор компании Татьяна Ким.

Атаки ВСУ на складские комплексы Wildberries спровоцировали «огромное количество дезинформации», нацеленной против продавцов и покупателей маркетплейса, заявила гендиректор компании Татьяна Ким.

«Многочисленные интернет-ресурсы, иноагенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в социальных сетях разгоняют панику. Это инструмент врага. Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям и следить за официальными сообщениями», — сказала госпожа Ким в обращении.

ВСУ ударили по складам в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Склад в тамбовском Котовске возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный террор».

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