Ким заявила об информационной войне после ударов по складам Wildberries

ВСУ ударили по складам в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Есть погибшие и пострадавшие. Склад в тамбовском Котовске возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжают устранять последствия и оценивать ущерб.