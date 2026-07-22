Татьяна Ким назвала безопасность сотрудников приоритетом Wildberries

Госпожа Ким заверила, что компания регулярно проводила тренировочные учения для своих сотрудников. Кроме того, по ее словам, на объектах маркетплейса определены ответственные. «Сразу же после объявления ракетной опасности люди оперативно эвакуируются. Это позволило сохранить нам тысячи человеческих жизней», — заявила Татьяна Ким.