Песков заявил, что ситуация с топливом требует особого внимания

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка. Он упомянул, в частности, запрет на экспорт нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. По его словам, эти меры дают результат: многие регионы уже снимают ограничения, число работающих заправок растет, а очереди уменьшаются.