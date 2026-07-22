Песков заявил, что ситуация с топливом требует особого внимания

Ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения дополнительных мер, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все равно по-прежнему, конечно же, [ситуация] требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер», — сказал он.
По словам Пескова, во многом принятые правительством меры сработали. «Во многих регионах ситуация становится легче», — добавил он.
Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка. Он упомянул, в частности, запрет на экспорт нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. По его словам, эти меры дают результат: многие регионы уже снимают ограничения, число работающих заправок растет, а очереди уменьшаются.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 22 июля заявил, что состояние экономики устойчивое, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе извне. Он заверил, что трудности на топливном рынке временные и что они «не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику».
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