Песков отметил улучшение ситуации на топливном рынке России

Принятые правительством меры по стабилизации российского топливного рынка сработали. Во многих регионах ситуация уже стала легче, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация .— “Ъ”) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер», — отметил господин Песков по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел президент Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, участники совещания приняли во внимание информацию, озвученную ранее вице-премьером Александром Новаком.
Совещание правительства по ситуации на топливном рынке прошло 21 июля. После него Александр Новак также высказался об эффективности принятых мер и заявил о поставках топлива по северному завозу.
Перебои с поставками топлива в России сохраняются с конца мая, по итогам июня цены на топливо выросли на 7%. Для нормализации ситуации на рынке правительство временно запретило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства.