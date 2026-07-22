Песков отметил улучшение ситуации на топливном рынке России

Перебои с поставками топлива в России сохраняются с конца мая, по итогам июня цены на топливо выросли на 7%. Для нормализации ситуации на рынке правительство временно запретило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства.